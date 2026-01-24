Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Щербенёв — об игре с ЦСКА: сделаем всё, чтобы дать бой и победить

Щербенёв — об игре с ЦСКА: сделаем всё, чтобы дать бой и победить
Комментарии

Защитник баскетбольного клуба «Зенит» Александр Щербенёв высказался о предстоящей игре с ЦСКА в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ, которая состоится сегодня, 24 января, в Москве.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Чемпионат» будет проводить текстовую онлайн-трансляцию игры между ЦСКА и «Зенитом» в матч-центре.

«Подходим к игре с боевым настроем, понимаем всю серьёзность соперника. У них всего два поражения в сезоне, если не ошибаюсь. К тому же это действующие чемпионы, поэтому сделаем всё возможное, чтобы дать бой и победить.

Дома они очень редко проигрывают. Это очень слаженный коллектив, который почти не изменился с прошлого года: хороший набор исполнителей и сильный тренерский штаб. Все прекрасно понимают, какая завтра будет игра, настраиваются на максимально жёсткий, контактный баскетбол и сделают всё для победы», — приводит слова Щербенёва пресс-служба «Зенита».

Сейчас читают:
Кризисный «Зенит» может обыграть ЦСКА? Почему бы и да
Кризисный «Зенит» может обыграть ЦСКА? Почему бы и да
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android