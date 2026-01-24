Щербенёв — об игре с ЦСКА: сделаем всё, чтобы дать бой и победить

Защитник баскетбольного клуба «Зенит» Александр Щербенёв высказался о предстоящей игре с ЦСКА в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ, которая состоится сегодня, 24 января, в Москве.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 24 января 2026, суббота. 16:00 МСК ЦСКА Москва — Зенит Санкт-Петербург



«Чемпионат» будет проводить текстовую онлайн-трансляцию игры между ЦСКА и «Зенитом» в матч-центре

«Подходим к игре с боевым настроем, понимаем всю серьёзность соперника. У них всего два поражения в сезоне, если не ошибаюсь. К тому же это действующие чемпионы, поэтому сделаем всё возможное, чтобы дать бой и победить.

Дома они очень редко проигрывают. Это очень слаженный коллектив, который почти не изменился с прошлого года: хороший набор исполнителей и сильный тренерский штаб. Все прекрасно понимают, какая завтра будет игра, настраиваются на максимально жёсткий, контактный баскетбол и сделают всё для победы», — приводит слова Щербенёва пресс-служба «Зенита».