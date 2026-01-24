Скидки
Бывший сотрудник клуба НБА приговорён к трём годам тюрьмы за кражу 400 игровых маек

Бывший сотрудник службы безопасности клуба НБА «Майами Хит» 62-летний Маркос Перес приговорён к трём годам тюрьмы за кражу и продажу игровой атрибутики команды. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на судебные протоколы.

Согласно данным федеральной прокуратуры и ФБР, Перес, отработавший 25 лет в полиции Майами и затем пять лет в «Майами» и ещё три в службе безопасности НБА, за годы работы выкрал с охраняемого склада клуба более 400 игровых маек и другой атрибутики. Среди похищенного были ценные раритеты, в том числе майка звёздного форварда Леброна Джеймса, в которой тот играл в финале НБА. Эту футболку Перес продал примерно за $ 100 тыс., а позже она была перепродана на аукционе Sotheby’s за $ 3,7 млн.

По данным следствия, общая сумма, вырученная Пересом от продажи краденого, составила около $ 1,9 млн. Суд обязал его возместить эту сумму клубу в качестве компенсации ущерба. В августе 2025 года Перес признал себя виновным в продаже краденого.

