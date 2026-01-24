Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Елевич объяснил, за счёт чего Бако реально усилит «Зенит»

Елевич объяснил, за счёт чего Бако реально усилит «Зенит»
Комментарии

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал переход бигмена Исмаэля Бако, который ранее в Единой лиге ВТБ выступал за казанский УНИКС, в санкт-петербургский «Зенит».

«В УНИКСе Бако выглядел очень здорово. Но вот в «Париже» у него как‑то не задалось, и в последнее время он имел очень мало игровой практики. Сейчас ему нужно набрать свои лучшие кондиции: тогда всё будет хорошо, и он реально усилит «Зенит».

Когда он в лучшей своей форме, это просто великолепный игрок. Он очень подвижен, он реально бежит. Переход сам по себе очень важный, потому что на позиции центрового у «Зенита» в этом сезоне были трудности», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Сейчас читают:
Официально
«Зенит» объявил о переходе экс-игрока УНИКСа Исмаэля Бако
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android