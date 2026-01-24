Елевич объяснил, за счёт чего Бако реально усилит «Зенит»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал переход бигмена Исмаэля Бако, который ранее в Единой лиге ВТБ выступал за казанский УНИКС, в санкт-петербургский «Зенит».

«В УНИКСе Бако выглядел очень здорово. Но вот в «Париже» у него как‑то не задалось, и в последнее время он имел очень мало игровой практики. Сейчас ему нужно набрать свои лучшие кондиции: тогда всё будет хорошо, и он реально усилит «Зенит».

Когда он в лучшей своей форме, это просто великолепный игрок. Он очень подвижен, он реально бежит. Переход сам по себе очень важный, потому что на позиции центрового у «Зенита» в этом сезоне были трудности», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».