Андрей Кириленко ответил, есть ли сходство между ним и Егором Дёминым

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ), в прошлом прославленный российский баскетболист Андрей Кириленко высказался по поводу сходств между ним и 19-летним российским защитником Егором Дёминым, который в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выступает за «Бруклин Нетс».

«Я вообще не вижу сходства с Егором, мы абсолютно разноплановые игроки. Может, мы схожи как игроки, к которым повышенное внимание. Но не могу сказать, чтобы ко мне в начале пути было повышенное внимание. А если касаться баскетбола, Егор — разыгрывающий защитник, который играет с акцентом на нападение, с хорошим броском.

Разве что мы оба атлетично длинные и бегущие. Я больше под кольцом играл, он больше с мячом в поле. Я больше в защите играл, он — в нападении. Мы разные игроки. Но у Егора в любом случае великолепное начало сезона. Мы болеем за него и хотим, чтобы в каждом матче было как можно больше очков», — цитирует Кириленко «РИА Новости».