Главная Баскетбол Новости

«Я не мог бежать». Яннис Адетокунбо назвал мотив, который заставил его играть через боль

«Я не мог бежать». Яннис Адетокунбо назвал мотив, который заставил его играть через боль
Комментарии

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Денвер Наггетс» (100:102) прокомментировал полученную травму, из-за которой рискует пропустить около месяца, а также рассказал о причинах, которые заставили его остаться на площадке, несмотря на повреждение.

НБА — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
100 : 102
Денвер Наггетс
Денвер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 22, Роллинз - 21, Тёрнер - 17, Портис - 11, Кузма - 11, Энтони - 9, Коффи - 5, Харрис - 4, Симс, Нэнс, Адетокунбо, Джексон
Денвер Наггетс: Строутер - 20, Хардуэй-младший - 17, Браун - 15, Пикетт - 13, Гордон - 13, Ннаджи - 11, Джонс - 5, Джонс - 5, Холмс - 3, Тайсон, Мюррэй

— Раньше у тебя уже возникали проблемы с икрами, особенно в этой области, и это приносило много трудностей. О чём ты думал, когда решил продолжать играть? Ведь всего месяц назад у тебя была серьёзная травма, наверняка не хотелось усугублять ситуацию.
— Трудно сказать, было ли это решение разумным, но могу точно сказать, что мной двигало желание бороться до конца. Почти весь матч я ощущал в себе этот настрой и не хотел сдаваться. Однако к концу игры сил совсем не осталось, я больше просто не мог бежать, поэтому пришлось остановиться, — рассказал Адетокунбо во время послематчевой пресс-конференции.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

