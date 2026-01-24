«Я не мог бежать». Яннис Адетокунбо назвал мотив, который заставил его играть через боль

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Денвер Наггетс» (100:102) прокомментировал полученную травму, из-за которой рискует пропустить около месяца, а также рассказал о причинах, которые заставили его остаться на площадке, несмотря на повреждение.

— Раньше у тебя уже возникали проблемы с икрами, особенно в этой области, и это приносило много трудностей. О чём ты думал, когда решил продолжать играть? Ведь всего месяц назад у тебя была серьёзная травма, наверняка не хотелось усугублять ситуацию.

— Трудно сказать, было ли это решение разумным, но могу точно сказать, что мной двигало желание бороться до конца. Почти весь матч я ощущал в себе этот настрой и не хотел сдаваться. Однако к концу игры сил совсем не осталось, я больше просто не мог бежать, поэтому пришлось остановиться, — рассказал Адетокунбо во время послематчевой пресс-конференции.

