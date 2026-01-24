Агент Рыжов предположил, почему Джорджевич отказался возглавить «Зенит»

Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов прокомментировал отказ сербского тренера Саши Джорджевича возглавить санкт-петербургский «Зенит», выступающий в Единой лиге ВТБ.

«Отказ Саши Джорджевича явно спутал карты руководству «Зенита», и в ситуации аврала пока нашли такое решение. Ростислав [Вергун] — хороший тактик, свободно владеет английским, умеет заряжать игроков эмоционально. Скажу даже так: после ЦСКА у «Зенита» серия матчей с соперниками, которых они просто обязаны обыгрывать даже без главного тренера — хоть со спортивным, хоть с генеральным директором на скамейке.

Если информация, которая вышла в прессу об отказе Саши Джорджевича от контракта по формуле «1+1» верна, и «Зенит» не готов связывать себя обязательствами с кем-либо на сезон-2026/2027, то ни один европейский тренер с именем не согласится на такую формулу контракта.

Не удивлюсь, если после серии ожидаемых побед перед паузой в чемпионате руководство вообще решит приостановить поиски и посмотреть, как пойдёт при Вергуне, тем более что старое правило командного спорта — когда смена любого тренера на любого всегда даёт короткий позитивный всплеск», — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».