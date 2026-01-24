Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Агент Рыжов предположил, почему Джорджевич отказался возглавить «Зенит»

Агент Рыжов предположил, почему Джорджевич отказался возглавить «Зенит»
Комментарии

Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов прокомментировал отказ сербского тренера Саши Джорджевича возглавить санкт-петербургский «Зенит», выступающий в Единой лиге ВТБ.

«Отказ Саши Джорджевича явно спутал карты руководству «Зенита», и в ситуации аврала пока нашли такое решение. Ростислав [Вергун] — хороший тактик, свободно владеет английским, умеет заряжать игроков эмоционально. Скажу даже так: после ЦСКА у «Зенита» серия матчей с соперниками, которых они просто обязаны обыгрывать даже без главного тренера — хоть со спортивным, хоть с генеральным директором на скамейке.

Если информация, которая вышла в прессу об отказе Саши Джорджевича от контракта по формуле «1+1» верна, и «Зенит» не готов связывать себя обязательствами с кем-либо на сезон-2026/2027, то ни один европейский тренер с именем не согласится на такую формулу контракта.

Не удивлюсь, если после серии ожидаемых побед перед паузой в чемпионате руководство вообще решит приостановить поиски и посмотреть, как пойдёт при Вергуне, тем более что старое правило командного спорта — когда смена любого тренера на любого всегда даёт короткий позитивный всплеск», — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».

Сейчас читают:
Саша Джорджевич отказал «Зениту» в принятии их первого предложения — источник
Официально
«Зенит» объявил о контракте с тренером Ростиславом Вергуном
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android