Баскетбол

Рыжов — о Секуличе: не думаю, что он быстро найдёт работу в топ-клубе калибра «Зенита»

Комментарии

Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов прокомментировал возможность возвращения санкт-петербургского «Зенита» к сотрудничеству с главным тренером Александром Секуличем, который официально не был уволен, однако клуб сообщил о его «отстранении».

Напомним, сейчас обязанности главного тренера исполняет Ростислав Вергун, вошедший в тренерский штаб в качестве ассистента с полномочиями главного тренера.

— Как считаете, может ли «Зенит» всех удивить и вернуть Секулича, ведь официальных заявлений об увольнении не было?
— Нет, такой вариант я исключаю. Думаю, что переговоры о компенсации в самом разгаре. Ну или если стороны не договорятся, придётся выплачивать всю зарплату, пока Секулич не найдёт работу, тогда по принятой практике «Зенит» будет доплачивать разницу, что тоже почти наверняка будет внушительной суммой. После столь неудачного отрезка не думаю, что Александр быстро найдёт работу в топ-клубе калибра «Зенита», — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».

Новости. Баскетбол
