«Коби, а как же наша дружба?» Дирк Новицки поделился воспоминанием о Брайанте

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Дирк Новицки высказался о легендарном Коби Брайанте, выступавшем на протяжении всей своей карьеры за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я хорошо помню, как он всегда заходил в раздевалку на Матче всех звёзд и с энергией говорил: «Парни, в этом году мы обязаны победить, давайте соберёмся!» Его настрой вдохновлял каждого из нас выкладываться на максимум. Однажды мы сидели вместе на скамейке, разговаривали. Я расспрашивал его, мне хотелось учиться у него, понять, как он думает. В тот момент мне казалось, что между нами завязывается настоящая дружба.

Прошло две недели, и мы встретились с ним уже на площадке «Стэйплс-центра». Я пришёл на его матч, дружески обнял его, а затем оказался напротив Коби на вбрасывании. Стоило прозвучать свистку, как он тут же жёстко ударил меня локтем в рёбра. Я тогда подумал: «Коби, а как же наша дружба?» Но для него на паркете не существует дружеских отношений — только борьба.

Всё, что было между нами две недели назад, исчезло: мы снова противники. Это и есть его уникальное отношение к игре. Он настоящий воин: сочетание невероятного таланта, физической мощи и безжалостной концентрации на победе. Я всегда был фанатом Коби и никогда этого не скрывал», — рассказал Новицки в эфире программы NBA on Prime.