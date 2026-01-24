«Уралмаш» забрал победу у «Енисея» в домашнем матче Единой лиги

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого екатеринбургский «Уралмаш» принимал красноярский «Енисей». Встреча закончилась победой хозяев площадки со счётом 92:85 (31:25, 24:26, 16:13, 21:21).

Самым результативным игроком встречи в составе «Енисея» стал форвард Данило Тасич. Он принёс команде 23 очка, а также совершил три подбора и сделал два перехвата при коэффициенте эффективности «+19».

Защитник хозяев Гарретт Нэвелс набрал 16 очков и сделал один перехват при коэффициенте эффективности «+14».

Команда из Екатеринбурга занимает восьмое место в турнирной таблице. Красноярцы — на седьмой строчке.