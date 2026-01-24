Скидки
«Уралмаш» — «Енисей», результат матча 24 января 2026, счет 92:85, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Уралмаш» забрал победу у «Енисея» в домашнем матче Единой лиги
Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого екатеринбургский «Уралмаш» принимал красноярский «Енисей». Встреча закончилась победой хозяев площадки со счётом 92:85 (31:25, 24:26, 16:13, 21:21).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 14:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
92 : 85
Енисей
Красноярск
Уралмаш: Нэвелс, Эллис, Пынько, Петенев, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Халдеев, Герасимов, Нэльсон
Енисей: Коулмэн, Ведищев, Артис, Рыжов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Тасич, Скуратов, Середа, Ванин, Долинин

Самым результативным игроком встречи в составе «Енисея» стал форвард Данило Тасич. Он принёс команде 23 очка, а также совершил три подбора и сделал два перехвата при коэффициенте эффективности «+19».

Защитник хозяев Гарретт Нэвелс набрал 16 очков и сделал один перехват при коэффициенте эффективности «+14».

Команда из Екатеринбурга занимает восьмое место в турнирной таблице. Красноярцы — на седьмой строчке.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
