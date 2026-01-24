Скидки
Захар Ведищев прокомментировал возвращение в «Локомотив-Кубань»

Захар Ведищев прокомментировал возвращение в «Локомотив-Кубань»
Атакующий защитник Захар Ведищев поделился эмоциями после своего возвращения в баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань». Игрок, ранее выступавший за команду из Краснодара, вновь пополнил её состав.

«Испытываю невероятные эмоции от возвращения в «Локомотив-Кубань»! Очень скучал по нашим болельщикам и по «Баскет-Холлу». Всех обнимаю. Верю, что впереди нас ждут большие победы!» — приводит слова Ведищева пресс-служба клуба.

Напомним, Ведищев начинал профессиональную карьеру в системе «Локомотива-Кубань» и выступал за основную команду в сезоне-2022/2023. Предыдущий чемпионат он начал в «Енисее», а после играл за «Динамо» (Владивосток), где продолжил сезон.

