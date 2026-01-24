56% читателей «Чемпионата» считают, что ЦСКА обыграет «Зенит» в матче Единой лиги

В данный момент проходит матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором московский ЦСКА принимает санкт-петербургский «Зенит». На момент написания этой новости счёт составляет 25:24 в пользу армейцев.

Перед началом встречи издание «Чемпионат» провело опрос среди своих читателей, предложив им выбрать победителя данного матча. Согласно результатам голосования, 56,1% опрошенных считают фаворитом ЦСКА, тогда как 43,9% отдали предпочтение «Зениту».

Подробнее с итогами опроса вы можете ознакомиться ниже, а за развитием событий матча следите в нашей текстовой онлайн-трансляции.