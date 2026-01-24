Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Воротит». Кевин Гарнетт резко высказался об иностранцах и их влиянии на НБА

Комментарии

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Гарнетт откровенно прокомментировал влияние неамериканских баскетболистов на лигу.

«Поставьте этих парней играть один на один — половина из них не знает, как обороняться. В баскетболе важна игра на обеих сторонах площадки. Да, у них есть MVP, они в топе по передачам, и Йокич — это вообще нечто. Но если брать формат «один на один», американцы просто разнесут их.

С иностранцами в нашу игру пришли эти вечные «нырки» — не выношу этого. Они каждый раз что-то говорят судьям, чуть что — сразу какие-то претензии. У нас раньше такого не было.

Я вижу и плюсы, которые они привнесли, но есть и вещи, от которых реально воротит. Бесит, когда твердят, что европейцы начинают заниматься баскетболом раньше. Ну и пусть! Всё равно на выходе продукт не становится лучше», — заявил Гарнетт в рамках собственного подкаста.

Комментарии
