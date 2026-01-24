Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Антон Юдин назвал ключевой фактор победы «Уралмаша» над «Енисеем»

Антон Юдин назвал ключевой фактор победы «Уралмаша» над «Енисеем»
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Антон Юдин прокомментировал победу над «Енисеем» (92:85).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 14:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
92 : 85
Енисей
Красноярск
Уралмаш: Эллис - 20, Нэвелс - 16, Герасимов - 15, Далтон - 14, Писклов - 9, Даглас - 6, Новиков - 5, Нэльсон - 4, Белянков - 3, Пынько, Петенев, Халдеев
Енисей: Тасич - 23, Рыжов - 18, Коулмэн - 12, Артис - 12, Сонько - 12, Долинин - 5, Ведищев - 3, Перевалов, Шлегель, Скуратов, Середа, Ванин

«Болельщики сегодня создали очень хорошую атмосферу на матче. Особенно в тяжёлые моменты их было слышно. Это, поверьте, даёт дополнительные силы команде и дополнительный кураж. Игру мы начали скорее с акцентом на нападение, а не на защиту. Первые две четверти были совершенно разными.

В первой четверти мы очень много дали забить из лоу-поста и проиграли много подборов. Во второй четверти, наоборот, не справились с некоторыми бросками и принимали неправильные решения. Наверное, именно третья четверть не дала нам создать более комфортную разницу перед четвёртой.

Но ещё раз скажу: тот настрой и та борьба всех игроков без исключения, которые выходили на площадку сегодня, очень порадовали. Могу только сказать, что я очень доволен именно настроем и борьбой команды», — приводит слова Юдина пресс-служба Единой лиги.

Сейчас читают:
ЦСКА и «Зенит» держали в напряжении! Армейцы оказались сильнее на одну атаку
ЦСКА и «Зенит» держали в напряжении! Армейцы оказались сильнее на одну атаку
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android