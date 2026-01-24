Антон Юдин назвал ключевой фактор победы «Уралмаша» над «Енисеем»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Антон Юдин прокомментировал победу над «Енисеем» (92:85).

«Болельщики сегодня создали очень хорошую атмосферу на матче. Особенно в тяжёлые моменты их было слышно. Это, поверьте, даёт дополнительные силы команде и дополнительный кураж. Игру мы начали скорее с акцентом на нападение, а не на защиту. Первые две четверти были совершенно разными.

В первой четверти мы очень много дали забить из лоу-поста и проиграли много подборов. Во второй четверти, наоборот, не справились с некоторыми бросками и принимали неправильные решения. Наверное, именно третья четверть не дала нам создать более комфортную разницу перед четвёртой.

Но ещё раз скажу: тот настрой и та борьба всех игроков без исключения, которые выходили на площадку сегодня, очень порадовали. Могу только сказать, что я очень доволен именно настроем и борьбой команды», — приводит слова Юдина пресс-служба Единой лиги.