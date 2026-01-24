Скидки
Баскетбол

Арсич назвал один из ключевых факторов поражения «Енисея» в матче с «Уралмашем»

Арсич назвал один из ключевых факторов поражения «Енисея» в матче с «Уралмашем»
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич прокомментировал поражение в матче с «Уралмашем» (85:92).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 14:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
92 : 85
Енисей
Красноярск
Уралмаш: Эллис - 20, Нэвелс - 16, Герасимов - 15, Далтон - 14, Писклов - 9, Даглас - 6, Новиков - 5, Нэльсон - 4, Белянков - 3, Пынько, Петенев, Халдеев
Енисей: Тасич - 23, Рыжов - 18, Коулмэн - 12, Артис - 12, Сонько - 12, Долинин - 5, Ведищев - 3, Перевалов, Шлегель, Скуратов, Середа, Ванин

«Поздравляю команду «Уралмаш». Сегодня мы играли в хороший баскетбол, но соперник играл лучше. У нас была несколько сокращена ротация, и когда игроки уставали, это приводило к тактическим ошибкам. Мы допустили слишком много потерь, что также сказалось на результате. Стоит отметить, когда атака не находит слабые места соперника, шансы на успех уменьшаются.

К сожалению, у нас возникли проблемы с фолами у Рыжова, что, считаю, стало одним из ключевых факторов поражения. Через 15-20 дней у нас будет шанс на реванш», — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги.

