ЦСКА— «Зенит», результат матча 24 января 2026, счет 93:90, Единая лига ВТБ — 2025/2026

ЦСКА одержал 12-ю победу подряд в Единой лиге. Обыгран «Зенит» при дебюте Вергуна
Комментарии

В субботу, 24 января, на стадионе «Мегаспорт» в Москве состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого ЦСКА принимал «Зенит». Хозяева площадки со счётом 93:90 (34:26; 26:24; 15:20; 18:20) обыграли гостей из Санкт-Петербурга.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
93 : 90
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 21, Уэйр - 16, Антонов - 13, Жан-Шарль - 10, Астапкович - 9, Митрович - 7, Руженцев - 6, Ухов - 5, Кливленд - 2, Чадов - 2, Курбанов - 2, Карпенко
Зенит: Шаманич - 21, Жбанов - 17, Рэндольф - 14, Фрейзер - 9, Мартюк - 9, Воронцевич - 6, Емченко - 6, Роберсон - 5, Узинский - 3, Щербенев, Карасёв, Кривых

Лучшим игроком в составе армейцев стал американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл, в его активе 21 очко, три подбора, три передачи, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+24».

У «Зенита» отличился хорватский центровой Лука Шаманич, оформивший дабл-дабл, на его счету 21 очко, 10 подборов и одна потеря при коэффициенте эффективности «+24».

Для армейцев эта победа стала 12-й кряду в российском чемпионате. Ростислав Вергун провёл свой первый матч в роли исполняющего обязанности главного тренера санкт-петербургского клуба.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
