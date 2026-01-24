ЦСКА одержал 12-ю победу подряд в Единой лиге. Обыгран «Зенит» при дебюте Вергуна

В субботу, 24 января, на стадионе «Мегаспорт» в Москве состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого ЦСКА принимал «Зенит». Хозяева площадки со счётом 93:90 (34:26; 26:24; 15:20; 18:20) обыграли гостей из Санкт-Петербурга.

Лучшим игроком в составе армейцев стал американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл, в его активе 21 очко, три подбора, три передачи, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+24».

У «Зенита» отличился хорватский центровой Лука Шаманич, оформивший дабл-дабл, на его счету 21 очко, 10 подборов и одна потеря при коэффициенте эффективности «+24».

Для армейцев эта победа стала 12-й кряду в российском чемпионате. Ростислав Вергун провёл свой первый матч в роли исполняющего обязанности главного тренера санкт-петербургского клуба.