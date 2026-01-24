Логунов объяснил, за счёт чего ЦСКА одолел «Зенит» в матче Единой лиги

Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов высказался по поводу матча в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 2025/2026 между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом», где победу одержали армейцы со счётом 93:90.

«Матч получился приятным для просмотра, за исключением последней минуты. Очень удивили петербуржцы своими отчаянными попытками цепляться за каждый мяч. Баскетбольные навыки были на стороне армейцев, а вот «Зенит» лучше проявил свой характер и бойцовский дух.

Когда одна команда проигрывает почти 20 очков, это всегда риск, что будет либо очень плохой матч, либо очень хороший. Сегодня случилось второе. ЦСКА лучше реализовал открытые броски в первой половине, пока «Зениту» понадобилось время на сборку. Плюс гости посредственно защищали периметр при транзите нападения. Подопечные Пистиолиса выглядели более командно, но как и в игре с «Уралмашем», немного потеряли концентрацию, а «Зенит» за такое наказывает.

Это подарило яркую концовку, но уровень команд сейчас всё же отличается. Спасибо «Зениту» за характер, отдельная благодарность Жбанову за представление!» — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.