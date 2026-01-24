Яннис Адетокунбо высказался о травме, которая может выбить его из игры на 4-6 недель

31-летний греческий форвард и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Яннис Адетокунбо, представляющий коллектив «Милуоки Бакс», высказался о травме, которую получил в ночь на 24 января в матче с «Денвер Наггетс» (100:102).

«Вероятно, следующим шагoм будет МРТ, которое предстоит пройти завтра. После МРТ мне, наверное, скажут, что я что-то повредил в икре, и тот хруст, который услышал, был в камбаловидной мышце, что-то такое. Скорее всего, мне дадут больничный на четыре-шесть недель, в течение которых я не смогу играть. Это исходя из моего опыта пребывания в НБА», — приводит слова Адетокунбо издание Clutch Points.