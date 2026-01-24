Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо высказался о травме, которая может выбить его из игры на 4-6 недель

Яннис Адетокунбо высказался о травме, которая может выбить его из игры на 4-6 недель
Комментарии

31-летний греческий форвард и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Яннис Адетокунбо, представляющий коллектив «Милуоки Бакс», высказался о травме, которую получил в ночь на 24 января в матче с «Денвер Наггетс» (100:102).

НБА — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
100 : 102
Денвер Наггетс
Денвер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 22, Роллинз - 21, Тёрнер - 17, Портис - 11, Кузма - 11, Энтони - 9, Коффи - 5, Харрис - 4, Симс, Нэнс, Адетокунбо, Джексон
Денвер Наггетс: Строутер - 20, Хардуэй-младший - 17, Браун - 15, Пикетт - 13, Гордон - 13, Ннаджи - 11, Джонс - 5, Джонс - 5, Холмс - 3, Тайсон, Мюррэй

«Вероятно, следующим шагoм будет МРТ, которое предстоит пройти завтра. После МРТ мне, наверное, скажут, что я что-то повредил в икре, и тот хруст, который услышал, был в камбаловидной мышце, что-то такое. Скорее всего, мне дадут больничный на четыре-шесть недель, в течение которых я не смогу играть. Это исходя из моего опыта пребывания в НБА», — приводит слова Адетокунбо издание Clutch Points.

Материалы по теме
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Live
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android