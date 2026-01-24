«Трудные времена помогают выявить сильных людей». Вергун — о поражении «Зенита» от ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Ростислав Вергун высказался после дебютного матча в санкт-петербургском клубе, в котором его подопечные проиграли ЦСКА (90:93).

«Наверное, ключевым было то, что очень слабо защищались, в первой половине пропустить 60 очков — это слишком много, нам не хватает определённости, структурности в нападении. Соглашусь, что команда переживает изменения по ходу сезона, очевидно, это сказывается на качестве игры в нападении. Нельзя сказать, что это очень плохо, но когда пропускаешь 60, сложно рассчитывать на результат. То, что боролись – это хороший знак.

Мне кажется, что трудные времена всегда помогают выявить сильных людей, лидеров. Команда должна обрести тех, на кого будет полагаться руководство клуба. Руководство стремится подвести команду к плей-офф в оптимальном состоянии. Поэтому сейчас самое время перегруппироваться и начать качественное движение вперёд», — приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги.