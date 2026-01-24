Скидки
Баскетбол

«Трудные времена помогают выявить сильных людей». Вергун — о поражении «Зенита» от ЦСКА

«Трудные времена помогают выявить сильных людей». Вергун — о поражении «Зенита» от ЦСКА
Исполняющий обязанности главного тренера команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Ростислав Вергун высказался после дебютного матча в санкт-петербургском клубе, в котором его подопечные проиграли ЦСКА (90:93).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
93 : 90
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 21, Уэйр - 16, Антонов - 13, Жан-Шарль - 10, Астапкович - 9, Митрович - 7, Руженцев - 6, Ухов - 5, Кливленд - 2, Чадов - 2, Курбанов - 2, Карпенко
Зенит: Шаманич - 21, Жбанов - 17, Рэндольф - 14, Фрейзер - 9, Мартюк - 9, Воронцевич - 6, Емченко - 6, Роберсон - 5, Узинский - 3, Щербенев, Карасёв, Кривых

«Наверное, ключевым было то, что очень слабо защищались, в первой половине пропустить 60 очков — это слишком много, нам не хватает определённости, структурности в нападении. Соглашусь, что команда переживает изменения по ходу сезона, очевидно, это сказывается на качестве игры в нападении. Нельзя сказать, что это очень плохо, но когда пропускаешь 60, сложно рассчитывать на результат. То, что боролись – это хороший знак.

Мне кажется, что трудные времена всегда помогают выявить сильных людей, лидеров. Команда должна обрести тех, на кого будет полагаться руководство клуба. Руководство стремится подвести команду к плей-офф в оптимальном состоянии. Поэтому сейчас самое время перегруппироваться и начать качественное движение вперёд», — приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги.

