УНИКС разгромил «Пари НН» в Единой лиге. У казанцев 11 побед кряду

В субботу, 24 января, на стадионе «Баскет-холл» в Казани состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный УНИКС принимал «Пари Нижний Новгород». Хозяева площадки со счётом 119:76 (24:16; 29:15; 31:22; 35:23) разгромили гостей из Нижнего Новгорода в волжском дерби.

Лучшим в составе УНИКСа стал американский лёгкий форвард Тайрон Брюэр, на его счету 30 очков, два подбора, три передачи, три перехвата, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+28».

У нижегородцев отличился российский форвард Кирилл Попов, в его активе 24 очка, восемь подборов, две передачи, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+26».