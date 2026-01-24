Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС — «Пари Нижний Новгород», результат матча 24 января 2026, счет 119:76, Единая лига ВТБ – 2025/2026

УНИКС разгромил «Пари НН» в Единой лиге. У казанцев 11 побед кряду
Комментарии

В субботу, 24 января, на стадионе «Баскет-холл» в Казани состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный УНИКС принимал «Пари Нижний Новгород». Хозяева площадки со счётом 119:76 (24:16; 29:15; 31:22; 35:23) разгромили гостей из Нижнего Новгорода в волжском дерби.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
119 : 76
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
УНИКС: Брюэр - 30, Рейнольдс - 16, Абдулбасиров - 14, Швед - 10, Беленицкий - 9, Лопатин - 9, Бингэм - 8, Белоусов - 8, Д. Кулагин - 7, Стуленков - 6, Илюк - 2
Пари Нижний Новгород: Попов - 24, Зоткин - 20, Карпенков - 10, Лукач - 9, Бабурин - 6, Платонов - 4, Шендеров - 2, Хоменко - 1, Буринский, Хвостов, Симаев

Лучшим в составе УНИКСа стал американский лёгкий форвард Тайрон Брюэр, на его счету 30 очков, два подбора, три передачи, три перехвата, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+28».

У нижегородцев отличился российский форвард Кирилл Попов, в его активе 24 очка, восемь подборов, две передачи, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+26».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
ЦСКА и «Зенит» держали в напряжении! Армейцы оказались сильнее на одну атаку
ЦСКА и «Зенит» держали в напряжении! Армейцы оказались сильнее на одну атаку
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android