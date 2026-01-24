Чемпион ЕЛ Лазарев — о матче ЦСКА — «Зенит»: резкий старт и реально открытый баскетбол

Чемпион Единой лиги ВТБ Иван Лазарев прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом» (93:90).

«Те, кто ушёл с трансляции раньше времени, должны пожалеть. Ведь «Зенит» боролся до конца и затащил ЦСКА в крутую концовку. Матч – лучшая иллюстрация поговорки: «Баскетбол – это игра рывков». Очень резкий старт от обеих команд и реально открытый баскетбол. ЦСКА за 13 минут забивает 49 очков… Но и у «Зенита» хорошо летит. К перерыву имеем 60:50 в пользу армейцев и претензии к защите от обоих тренеров.

Именно плохую защиту Никита Курбанов в личном разговоре после матча отмечал как причину камбэка «Зенита». ЦСКА славится своей дисциплиной и последовательностью, но сегодня с этим были проблемы.

«Зенит» же вообще весь сезон находится в глобальной перестройке. Очень тяжело что-то построить, когда у тебя постоянно меняются игроки и даже тренеры. Но ребята вышли сегодня с отличным настроем и хорошо боролись. 20 подборов на чужом щите и возврат в игру с большого минуса тому подтверждение», — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.