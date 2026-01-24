Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион ЕЛ Лазарев — о матче ЦСКА — «Зенит»: резкий старт и реально открытый баскетбол

Чемпион ЕЛ Лазарев — о матче ЦСКА — «Зенит»: резкий старт и реально открытый баскетбол
Комментарии

Чемпион Единой лиги ВТБ Иван Лазарев прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом» (93:90).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
93 : 90
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 21, Уэйр - 16, Антонов - 13, Жан-Шарль - 10, Астапкович - 9, Митрович - 7, Руженцев - 6, Ухов - 5, Кливленд - 2, Чадов - 2, Курбанов - 2, Карпенко
Зенит: Шаманич - 21, Жбанов - 17, Рэндольф - 14, Фрейзер - 9, Мартюк - 9, Воронцевич - 6, Емченко - 6, Роберсон - 5, Узинский - 3, Щербенев, Карасёв, Кривых

«Те, кто ушёл с трансляции раньше времени, должны пожалеть. Ведь «Зенит» боролся до конца и затащил ЦСКА в крутую концовку. Матч – лучшая иллюстрация поговорки: «Баскетбол – это игра рывков». Очень резкий старт от обеих команд и реально открытый баскетбол. ЦСКА за 13 минут забивает 49 очков… Но и у «Зенита» хорошо летит. К перерыву имеем 60:50 в пользу армейцев и претензии к защите от обоих тренеров.

Именно плохую защиту Никита Курбанов в личном разговоре после матча отмечал как причину камбэка «Зенита». ЦСКА славится своей дисциплиной и последовательностью, но сегодня с этим были проблемы.

«Зенит» же вообще весь сезон находится в глобальной перестройке. Очень тяжело что-то построить, когда у тебя постоянно меняются игроки и даже тренеры. Но ребята вышли сегодня с отличным настроем и хорошо боролись. 20 подборов на чужом щите и возврат в игру с большого минуса тому подтверждение», — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Материалы по теме
Казалось, шансов нет, но «Зенит» заставил ЦСКА понервничать. Большой разбор матча недели
Казалось, шансов нет, но «Зенит» заставил ЦСКА понервничать. Большой разбор матча недели
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android