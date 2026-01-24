Пистиолис — о победе над «Зенитом»: прежде всего необходимо улучшить нашу игру в защите

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу над «Зенитом» (93:90).

«Хочу начать немного нетрадиционно. На прошлой пресс-конференции мои слова были неправильно переданы прессе. Мои точные слова были о том, что мы думали, что победим просто потому, что на нас форма ЦСКА. А вышло так, как будто игроки недостойны носить джерси ЦСКА. Я бы такое никогда не сказал о своих игроках и никогда бы не сказал о команде, которая в этой форме выиграла два последних чемпионата. Обычно в такой ситуации я бы закончил пресс-конференцию и ушел бы, но из уважения ко всем вам отвечу на вопросы и будем продолжать.

Вторую игру подряд мы выключились, когда вели «+18». Это то, что беспокоит меня как тренера. Нам нужно понять, разобраться, что происходит, как исправить эти ошибки. Мы в перерыве говорили, что не можем набрать 120 очков в этом матче и выиграть таким образом. Нам прежде всего необходимо улучшить нашу игру в защите. Мы её улучшили, но недостаточно. Надеюсь, что мы исправимся, сделаем выводы к следующему матчу, потому что в какой-то момент можем дорого за такое заплатить», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.