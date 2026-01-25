Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Самсон Руженцев — герой 14-й недели Единой лиги по версии читателей «Чемпионата»

Самсон Руженцев — герой 14-й недели Единой лиги по версии читателей «Чемпионата»
Комментарии

«Чемпионат» еженедельно в формате рейтинга выбирает лучшего игрока Единой лиги ВТБ. По итогам 14-й недели главным героем стал форвард московского ЦСКА Самсон Руженцев.

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги с 21 победой при двух поражениях. Московский клуб имеет равное количество очков с казанским УНИКСом, но обгоняет оппонента по дополнительным показателям.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
93 : 90
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 21, Уэйр - 16, Антонов - 13, Жан-Шарль - 10, Астапкович - 9, Митрович - 7, Руженцев - 6, Ухов - 5, Кливленд - 2, Чадов - 2, Курбанов - 2, Карпенко
Зенит: Шаманич - 21, Жбанов - 17, Рэндольф - 14, Фрейзер - 9, Мартюк - 9, Воронцевич - 6, Емченко - 6, Роберсон - 5, Узинский - 3, Щербенев, Карасёв, Кривых

В последнем матче чемпионата ЦСКА обыграл санкт-петербургский «Зенит» со счётом 93:90. Руженцев набрал шесть очков и сделал два подбора.

В понедельник, 26 января, выйдет новый рейтинг героев 15-й недели Единой лиги по итогам прошедшей недели.

Сейчас читают:
Казалось, шансов нет, но «Зенит» заставил ЦСКА понервничать. Большой разбор матча недели
Казалось, шансов нет, но «Зенит» заставил ЦСКА понервничать. Большой разбор матча недели
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android