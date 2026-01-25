Самсон Руженцев — герой 14-й недели Единой лиги по версии читателей «Чемпионата»
«Чемпионат» еженедельно в формате рейтинга выбирает лучшего игрока Единой лиги ВТБ. По итогам 14-й недели главным героем стал форвард московского ЦСКА Самсон Руженцев.
На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги с 21 победой при двух поражениях. Московский клуб имеет равное количество очков с казанским УНИКСом, но обгоняет оппонента по дополнительным показателям.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
93 : 90
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 21, Уэйр - 16, Антонов - 13, Жан-Шарль - 10, Астапкович - 9, Митрович - 7, Руженцев - 6, Ухов - 5, Кливленд - 2, Чадов - 2, Курбанов - 2, Карпенко
Зенит: Шаманич - 21, Жбанов - 17, Рэндольф - 14, Фрейзер - 9, Мартюк - 9, Воронцевич - 6, Емченко - 6, Роберсон - 5, Узинский - 3, Щербенев, Карасёв, Кривых
В последнем матче чемпионата ЦСКА обыграл санкт-петербургский «Зенит» со счётом 93:90. Руженцев набрал шесть очков и сделал два подбора.
В понедельник, 26 января, выйдет новый рейтинг героев 15-й недели Единой лиги по итогам прошедшей недели.
