Самсон Руженцев — герой 14-й недели Единой лиги по версии читателей «Чемпионата»

«Чемпионат» еженедельно в формате рейтинга выбирает лучшего игрока Единой лиги ВТБ. По итогам 14-й недели главным героем стал форвард московского ЦСКА Самсон Руженцев.

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги с 21 победой при двух поражениях. Московский клуб имеет равное количество очков с казанским УНИКСом, но обгоняет оппонента по дополнительным показателям.

В последнем матче чемпионата ЦСКА обыграл санкт-петербургский «Зенит» со счётом 93:90. Руженцев набрал шесть очков и сделал два подбора.

В понедельник, 26 января, выйдет новый рейтинг героев 15-й недели Единой лиги по итогам прошедшей недели.