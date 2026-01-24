Скидки
Единая лига – 2025/2026: результаты на 24 января, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 24 января
В субботу, 24 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результаты на 24 января:

«Уралмаш» — «Енисей» — 92:85;
ЦСКА — «Зенит» — 93:90;
УНИКС — «Пари Нижний Новгород» — 119:76.

Победа над санкт-петербургским клубом позволила армейцам сохранить первую строчку. У ЦСКА в 21 матче 19 побед и два поражения. Такое же соотношение выигранных и проигранных встреч у казанского УНИКСа, идущего вторым. На третьей строчке «Локомотив-Кубань» — 15 побед и восемь поражений.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
