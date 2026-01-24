Скидки
УНИКС установил рекорд Единой лиги сезона-2025/2026 по результативности

Баскетболисты УНИКСа в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород», который закончился победой казанцев со счётом 119:76, установили рекорд сезона-2025/2026 по результативности.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
119 : 76
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
УНИКС: Брюэр - 30, Рейнольдс - 16, Абдулбасиров - 14, Швед - 10, Беленицкий - 9, Лопатин - 9, Бингэм - 8, Белоусов - 8, Д. Кулагин - 7, Стуленков - 6, Илюк - 2
Пари Нижний Новгород: Попов - 24, Зоткин - 20, Карпенков - 10, Лукач - 9, Бабурин - 6, Платонов - 4, Шендеров - 2, Хоменко - 1, Буринский, Хвостов, Симаев

Предыдущий рекорд нынешнего розыгрыша принадлежал «Зениту». В матче с «Самарой», который состоялся 15 октября 2025 года на домашней арене волжского клуба. Тогда баскетболисты санкт-петербургского коллектива набрали 113 очков и одержали крупную победу над «Самарой», которая смогла записать на свой счёт 64 очка.

Победа над «Пари Нижний Новгород» стала для казанского клуба 19-й в нынешнем сезоне. В 21 матче у них два поражения.

