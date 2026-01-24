Перасович — о разгромной победе над «Пари НН»: матч получился легче, чем мы ожидали

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ УНИКС Велимир Перасович прокомментировал разгромную победу над «Пари Нижний Новгород» (119:76).

«Матч получился легче, чем мы ожидали. Вероятно, из-за отсутствия американских легионеров в составе гостей. Но для нас важно было прибавить в игре по сравнению с двумя последними встречами. На мой взгляд, сегодня мы действовали с лучшей концентрацией и энергией.

Моя 150-я победа в Единой лиге? Я благодарен за признание со стороны организаторов. Однако стоит сказать, что сам турнир изменился. Нынешний чемпионат отличается от того, что был несколько лет назад. Количество матчей увеличилось. Приятно, что лига отметила мой вклад.

Тай Брюэр – умный снайпер. Рассчитываем, что он сможет показывать такую же высокую результативность и в других матчах. Очевидно, что с текущим составом мы находимся не в лучшей ситуации. Надеюсь, кто-то сможет восстановиться от травм, потому что противостоять топ-командам действительно непросто. Впереди нас ждут две очень сложных игры. Вернётся ли Пэрис Ли в ближайшем матче? Мы ожидали, что он появится на площадке уже сегодня, но этого не произошло. Мне сказали, что Ли ещё не готов. Поэтому сейчас не могу вам ничего обещать. Теперь ждём его к следующей игре», — сказал Перасович на пресс-конференции.