Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович одержал 150-ю победу в Единой лиге

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович одержал 150-ю победу в Единой лиге
Комментарии

60-летний хорватский специалист Велимир Перасович, являющийся главным тренером команды УНИКС, по итогам матча с «Пари Нижний Новгород», который закончился разгромной победой казанцев со счётом 119:76, одержал юбилейную 150-ю победу в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
119 : 76
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
УНИКС: Брюэр - 30, Рейнольдс - 16, Абдулбасиров - 14, Швед - 10, Беленицкий - 9, Лопатин - 9, Бингэм - 8, Белоусов - 8, Д. Кулагин - 7, Стуленков - 6, Илюк - 2
Пари Нижний Новгород: Попов - 24, Зоткин - 20, Карпенков - 10, Лукач - 9, Бабурин - 6, Платонов - 4, Шендеров - 2, Хоменко - 1, Буринский, Хвостов, Симаев

Перасович пришёл в УНИКС в 2021 году. В сезоне-2022/2023 казанский коллектив завоевал своё первое и единственное на данный момент чемпионство в Единой лиге.

Свой тренерский путь Велимир начал с родной для себя Хорватии в клубе «Сплит», где после завершения карьеры игрока выполнял функции спортивного директора, а затем стал главным тренером. За свою карьеру поработал в таких коллективах, как «Севилья», «Эстудиантес», «Таугрес», «Валенсия», «Анадолу Эфес», «Баскония» и другие. В 2015-м возглавлял сборную Хорватию.

Материалы по теме
УНИКС установил рекорд Единой лиги сезона-2025/2026 по результативности
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android