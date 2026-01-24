Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович одержал 150-ю победу в Единой лиге

60-летний хорватский специалист Велимир Перасович, являющийся главным тренером команды УНИКС, по итогам матча с «Пари Нижний Новгород», который закончился разгромной победой казанцев со счётом 119:76, одержал юбилейную 150-ю победу в Единой лиге ВТБ.

Перасович пришёл в УНИКС в 2021 году. В сезоне-2022/2023 казанский коллектив завоевал своё первое и единственное на данный момент чемпионство в Единой лиге.

Свой тренерский путь Велимир начал с родной для себя Хорватии в клубе «Сплит», где после завершения карьеры игрока выполнял функции спортивного директора, а затем стал главным тренером. За свою карьеру поработал в таких коллективах, как «Севилья», «Эстудиантес», «Таугрес», «Валенсия», «Анадолу Эфес», «Баскония» и другие. В 2015-м возглавлял сборную Хорватию.