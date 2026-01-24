«Не выдержали уровень контакта». Козин — о разгромном поражении в матче с УНИКСом

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал разгромное поражение в матче с УНИКСом (76:119).

«Поздравляю УНИКС с победой. Соперник показал, почему является лидером нашего чемпионата. У них всего два поражения в сезоне, и сегодня хозяева атаковали с отличным процентом. В первой половине мы не выдержали уровень контакта, который нам задали соперники. Мы сделали 12 потерь, более того — пропустили очки в переходе и очки второго шанса.

УНИКС превосходит нас в размерах: где-то нас затолкали, убежали, набрали лёгкие очки, и во второй половине уже сложно было вернуться. Надеюсь, это послужит для нас хорошим уроком. В определённый момент не справились с игрой лидера. Совершили 17 потерь, дали УНИКСу убежать, а такая команда не прощает, когда не дорожишь мячом», — сказал Козин на пресс-конференции.