Российский форвард Егор Амосов дебютировал в основном составе БК «Реал» Мадрид

В субботу, 24 января, в чемпионате Испании по баскетболу (Лига АСВ) состоялся очередной игровой тур сезона-2025/2026, в рамках которого коллектив «Рио Бреоган» принимал мадридский «Реал». В составе мадридского клуба дебютировал 18-летний российский баскетболист Егор Амосов, выступающий на позиции лёгкого форварда.

Егор появился на площадке во второй половине матча и провёл на паркете 1:12. За это время он не отличился результативными действиями, а его коэффициент эффективности составил «+1».

«Реал» одержал победу со счётом 103:85, а лучшим игроком у мадридской команды стал 30-летний хорват Марио Хезонья, на его счету 28 очков, шесть подборов и две передачи.

Егор подписал контракт с «Реалом» летом 2025-го. До этого он выступал в юношеской лиге Испании до 22 лет (Лига U22).