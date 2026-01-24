Скидки
Российский форвард Егор Амосов дебютировал в основном составе БК «Реал» Мадрид

Российский форвард Егор Амосов дебютировал в основном составе БК «Реал» Мадрид
В субботу, 24 января, в чемпионате Испании по баскетболу (Лига АСВ) состоялся очередной игровой тур сезона-2025/2026, в рамках которого коллектив «Рио Бреоган» принимал мадридский «Реал». В составе мадридского клуба дебютировал 18-летний российский баскетболист Егор Амосов, выступающий на позиции лёгкого форварда.

Егор появился на площадке во второй половине матча и провёл на паркете 1:12. За это время он не отличился результативными действиями, а его коэффициент эффективности составил «+1».

«Реал» одержал победу со счётом 103:85, а лучшим игроком у мадридской команды стал 30-летний хорват Марио Хезонья, на его счету 28 очков, шесть подборов и две передачи.

Егор подписал контракт с «Реалом» летом 2025-го. До этого он выступал в юношеской лиге Испании до 22 лет (Лига U22).

