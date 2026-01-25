Скидки
Зубков — о гостевом матче с «Пармой»: поддержка там такая, что буквально окрыляет команду

Зубков — о гостевом матче с «Пармой»: поддержка там такая, что буквально окрыляет команду
Тяжёлый форвард МБА-МАИ Андрей Зубков высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ с командой «Бетсити Парма», который состоится в воскресенье, 25 января.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Не начался
МБА-МАИ
Москва
«В этом сезоне «Бетсити Парма» показывает очень хороший баскетбол, особенно на своём паркете. В «Молоте» пермяки уже обыграли и ЦСКА, и УНИКС, и «Локо», поддержка там такая, что буквально окрыляет команду. У нас в январе календарь очень непростой – сплошь матчи с лидерами, плюс впереди важная игра Кубка России за выход в «Финал четырёх», но сейчас все мысли только о предстоящей встрече. В Пермь мы едем не на прогулку, будем выходить на паркет и делать всё, чтобы добиться победы», — приводит слова Зубкова пресс-служба команды.

