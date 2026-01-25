Скидки
Томович объяснил подписание Захара Ведищева после поражения от «Пармы» в Basket Cup

Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович прокомментировал поражение от «Бетсити Пармы» (92:93) в матче внутрисезонного турнира WINLINE Basket Cup.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
22 января 2026, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
92 : 93
Бетсити Парма
Пермь
Локомотив-Кубань: Джонсон, Миллер, Мур, Мартин, Темиров, Квитковских, Ищенко, Попов, Хантер, Шеянов, Коновалов, Самойленко
Бетсити Парма: Свинин, Адамс, Сандерс, Ильницкий, Стафеев, Картер, Якушин, Шашков, Фирсов, Егоров, Захаров

«Мы достаточно неплохо провели три четверти, но в четвёртой немного потеряли концентрацию. Были эпизоды, когда мы могли набрать лёгкие очки в быстрых переходах, чтобы продолжить вести игру в нужном направлении, но принимали не лучшие решения. Возможно, сказалось то, что мы слишком много энергии потратили, борясь в краске с большими игроками соперника. Именно умных решений в ключевые моменты нам не хватило. Поздравляю соперника с победой, а мы постараемся извлечь из сегодняшней игры урок, будем работать, чтобы стать лучше.

Захар Ведищев? Мы объявили о его подписании 21 января, зарегистрировали 20-го числа, но тренируется он с командой уже достаточно давно. Я достаточно хорошо представляю, что Захар может дать команде. Теперь он часть нашего ростера, думаю, вскоре вы увидите его в игре», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

