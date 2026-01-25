Эксперт указал, что должен изменить в своей игре Егор Дёмин

Аналитик американских изданий Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон оценил выступление разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» (126:130 ОТ). В этой встречи россиянин набрал шесть очков (два трёхочковых), совершил четыре подбора и отдал две передачи.

«Дёмин уверенно реализовывал трёхочковые броски, однако основное его вклад в нападении пришёлся на первую четверть — затем игроки «Селтикс» стали гораздо активнее мешать его попыткам из-за дуги. Со временем Дёмину предстоит научиться оставаться опасным для защиты не только за счёт открытых трёхочковых, но пока его отличная стрельба издали приносит результат», — говорится в материале обозревателя.

