Эксперт указал, что должен изменить в своей игре Егор Дёмин

,
Аналитик американских изданий Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон оценил выступление разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» (126:130 ОТ). В этой встречи россиянин набрал шесть очков (два трёхочковых), совершил четыре подбора и отдал две передачи.

НБА — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
126 : 130
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс: Портер - 30, Траоре - 21, Клэкстон - 18, Клауни - 15, Уильямс - 14, Томас - 7, Пауэлл - 6, Дёмин - 6, Шарп - 5, Вульф - 4, Мартин, Мэнн, Уилсон
Бостон Селтикс: Притчард - 32, Браун - 27, Хозер - 19, Гарза - 12, Саймонс - 10, Гонсалес - 10, Шейерман - 6, Кета - 6, Уолш - 5, Уильямс - 3, Уайт, Харпер Мл., Тиллман, Буше

«Дёмин уверенно реализовывал трёхочковые броски, однако основное его вклад в нападении пришёлся на первую четверть — затем игроки «Селтикс» стали гораздо активнее мешать его попыткам из-за дуги. Со временем Дёмину предстоит научиться оставаться опасным для защиты не только за счёт открытых трёхочковых, но пока его отличная стрельба издали приносит результат», — говорится в материале обозревателя.

