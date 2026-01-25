Скидки
Ватутин указал, почему клубы из РФ пока не смогут играть в еврокубках даже при допуске

Ватутин указал, почему клубы из РФ пока не смогут играть в еврокубках даже при допуске
Президент ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопрос относительно потенциального возращения российских команд в еврокубки, объяснив, какие факторы на данный момент препятствуют этому.

«Даже если завтра нам скажут, что мы будем играть в Евролиге, мы просто не сможем никуда полететь. Во-первых, необходимо политическое урегулирование конфликта. Во-вторых, существуют проблемы с перелётами, визами и трансграничными платежами. На данный момент я не вижу, что это возможно», — приводит слова Ватутина телеграм-канал «Okko Баскет».

Ватутин также добавил, что армейцы принимают участие во всех организационных вопросах Евролиги: «Тем не менее работа ЦСКА как акционера Евролиги продолжается. Хоть мы и отстранены от участия в турнире, никто никогда не накладывал на нас каких-то лимитов или ограничений».

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

