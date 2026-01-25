Тренер Дёмина в NCAA: до сих пор пытаюсь понять, как правильно его называть

Главный тренер университета Бригама Янга (BYU)* Кевин Янг, под руководством которого выступал Егор Дёмин, ответил на вопрос по поводу бывшего подопечного. В настоящий момент Дёмин является игроком клуба НБА «Бруклин Нетс».

— Насколько внимательно вы следите за тем, как Егор Дёмин проводит свой дебютный сезон? И вообще — насколько это важно для вашей программы? Не просто выводить игроков в лигу, но и видеть, что они сразу оказывают влияние, как это делает Егор в первый год.

— До сих пор пытаюсь понять, как правильно его называть — Дёмин или Йомин, так что респект вам за это (смеётся). Но если серьёзно, это невероятно важно. Одно дело — говорить, что мы готовим ребят к НБА. Но если они туда попадают и оказываются не готовы или не соответствуют уровню, это не добавляет ни доверия, ни легитимности тому, что мы здесь делаем.

На днях он прислал мне фото, где общается перед матчем с Кевином Дюрантом, потом — снимок с разговором со Стефом Карри перед игрой. Он живёт своей мечтой, играет против легенд баскетбола. Мне очень приятно просто наблюдать за этим со стороны, и я надеюсь, что мы сможем делать так из года в год, — сказал Янг в интервью для пресс-службы команды.

BYU — организация, включённая Министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации.

