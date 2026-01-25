Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Не все говорят об этом публично». Президент ЦСКА высказался о европейском проекте НБА

«Не все говорят об этом публично». Президент ЦСКА высказался о европейском проекте НБА
Комментарии

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением об ожидаемом европейском проекте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Самый острый вопрос сейчас для европейского баскетбола — это будущее Евролиги и европейского проекта НБА. Не все говорят об этом публично, но многие клубы хотят в нём участвовать», — приводит слова Ватутина телеграм-канал «Okko Баскет».

Недавно обозреватель издания The Athletic Джо Вардон сообщал, что сразу несколько ведущих европейских клубов предприняли шаги в сторону возможного участия в европейском проекте Национальной баскетбольной ассоциации.

Сейчас читают:
The Athletic раскрыл позицию «Реала», «Барселоны» и прочих клубов по лиге НБА в Европе

Баскетболисты НБА выступили на сцене в балете «Щелкунчик»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android