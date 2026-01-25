«Не все говорят об этом публично». Президент ЦСКА высказался о европейском проекте НБА

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением об ожидаемом европейском проекте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Самый острый вопрос сейчас для европейского баскетбола — это будущее Евролиги и европейского проекта НБА. Не все говорят об этом публично, но многие клубы хотят в нём участвовать», — приводит слова Ватутина телеграм-канал «Okko Баскет».

Недавно обозреватель издания The Athletic Джо Вардон сообщал, что сразу несколько ведущих европейских клубов предприняли шаги в сторону возможного участия в европейском проекте Национальной баскетбольной ассоциации.

Баскетболисты НБА выступили на сцене в балете «Щелкунчик»: