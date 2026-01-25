Скидки
Ватутин ответил, когда клубы из РФ могут начать диалог с Евролигой и проектом НБА в Европе

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, при каких условиях российские клубы смогут начать диалог с Евролигой и проектом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Европе, отметив, что на данный момент для этого отсутствует предмет разговора.

«Наступило очень интересное время. Мне остаётся только сожалеть, что ни в планах Евролиги, ни в планах НБА не значится возвращение российских команд.

И та и другая организация дают понять, что, как только политический конфликт урегулируется, мы начнём диалог о возвращении. Но сейчас нет предмета разговора», — приводит слова Ватутина телеграм-канал «Okko Баскет».

