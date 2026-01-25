38-очковый дабл-дабл Эмбиида не помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Йорк» в НБА

В ночь с 24 на 25 декабря мск на паркете арены «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Сиксерс» и «Нью-Йорк Никс». Гости выиграли встречу со счётом 112:109.

Самым результативным игроком матча стал звёздный центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид — в его активе дабл-дабл: 38 очков, 11 подборов. Также в его активе пять результативных передач. Больше всех очков в составе победителей набрал звезда нью-йоркской команды американский разыгрывающий Джейлен Брансон. На его счету 31 очко, пять подборов и шесть передач.

В следующем матче «Филадельфия» сыграет в гостях с «Шарлотт Хорнетс» 27 января. «Никс» встретятся на своём паркете с «Сакраменто Кингз» 28 января.

