Главная Баскетбол Новости

Филадельфия Сиксерс — Нью-Йорк Никс, результат матча 25 января 2025, счёт 109:112, регулярный чемпионат НБА, Эмбиид, Брансон

38-очковый дабл-дабл Эмбиида не помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Йорк» в НБА
Комментарии

В ночь с 24 на 25 декабря мск на паркете арены «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Сиксерс» и «Нью-Йорк Никс». Гости выиграли встречу со счётом 112:109.

НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
108 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Макси - 28, Эмбиид - 16, Эджкомб - 15, Джордж - 12, Драммонд - 11, Маккейн - 8, Граймс - 7, Барлоу - 7, Уокер - 4, Лоури, Эдвардс, Брум, Гордон, Бона
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 31, Джеймс - 29, Хатимура - 17, Эйтон - 14, Ривз - 11, Ларэвиа - 4, Винсент - 3, Хэйс - 3, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Клебер

Самым результативным игроком матча стал звёздный центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид — в его активе дабл-дабл: 38 очков, 11 подборов. Также в его активе пять результативных передач. Больше всех очков в составе победителей набрал звезда нью-йоркской команды американский разыгрывающий Джейлен Брансон. На его счету 31 очко, пять подборов и шесть передач.

В следующем матче «Филадельфия» сыграет в гостях с «Шарлотт Хорнетс» 27 января. «Никс» встретятся на своём паркете с «Сакраменто Кингз» 28 января.

