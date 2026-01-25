Майкл Джордан поздравил Деррика Роуза с почётным признанием — выведением номера в «Чикаго»

Член Зала славы баскетбола и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан обратился к бывшему защитнику лиги Деррику Роузу в связи с тем, что «Чикаго Буллз» собирается вывести из обращения его игровой номер, под которым он выступал за команду.

«Деррик, прими мои искренние поздравления. Очень рад за тебя! Ты провёл выдающуюся карьеру и достойно представлял Чикаго, «Буллз» и свою семью. Горжусь тобой и счастлив, что твои заслуги отмечены в этот особенный вечер. С нетерпением жду момента, когда увижу твою майку рядом со своей в «Юнайтед-центре», — сказал Джордан в видео, опубликованном пресс-службой «Чикаго».

Роуз по-прежнему считается самым молодым обладателем награды MVP в истории НБА, получив этот титул в 2011 году в возрасте 22 лет. Он станет лишь пятым игроком в истории «Буллз», чью майку выведут из обращения, присоединившись к таким легендам клуба, как Майкл Джордан (№23), Скотти Пиппен (№33), Джерри Слоун (№4) и Боб Лав (№10).