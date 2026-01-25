Пиппен — Роузу: ты — воплощение духа «Чикаго Буллз». Спасибо, что поверил в этот город

Член Зала славы баскетбола и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скотти Пиппен обратился к бывшему защитнику лиги Деррику Роузу по случаю того, что «Чикаго Буллз» собирается навечно закрепить за ним его игровой номер.

«Для меня большая честь быть частью этого события. Деррик, поздравляю тебя! Ты — воплощение духа «Чикаго Буллз». Спасибо, что поверил в этот город, отдавал всего себя игре и вдохновлял новое поколение. Ты был и всегда останешься настоящим «быком». Поздравляю, теперь ты — среди лучших», — сказал Пиппен в видео, опубликованном пресс-службой «Чикаго».

Роуз до сих пор остается самым молодым обладателем премии MVP в истории НБА — он получил этот титул в 2011 году в возрасте 22 лет. Он станет всего лишь пятым игроком в истории «Буллз», чей номер будет выведен из обращения, присоединившись к таким легендам клуба, как Майкл Джордан (№23), Скотти Пиппен (№33), Джерри Слоун (№4) и Боб Лав (№10).