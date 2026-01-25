Назван клуб НБА, с которым «Лейкерс» потенциально готовы обсуждать обмен Леброна Джеймса

Североамериканский новостной ресурс Lakers Daily опубликовал материал, в котором ссылается на Cavaliers Nation относительно слухов об обмене звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Кливленд Кавальерс».

В сообщении говорится: «По словам одного из руководителей НБА, «Кавальерс» входят в число немногих команд, с которыми «Лейкерс» действительно готовы вести переговоры о возможном обмене Леброна Джеймса».

Также источник добавил: «При обычных обстоятельствах сейчас был бы самый подходящий момент для такого обмена, но когда речь идёт о «Лейкерс» и Леброне, здесь не действуют привычные правила».

Отметим, что агент Леброна Джеймса Рич Пол ранее утверждал, что его клиент намерен доиграть сезон-2025/2026 в составе клуба из Лос-Анджелеса. Текущий контракт форварда с «Лейкерс» на сумму $ 52,6 млн истекает по окончании нынешнего сезона.