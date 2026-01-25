Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Остановить его было практически невозможно». Леброн Джеймс — о Деррике Роузе

«Остановить его было практически невозможно». Леброн Джеймс — о Деррике Роузе
Комментарии

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил бывшего защитника лиги Деррика Роуза с тем, что «Чикаго Буллз» навечно закрепит за ним его игровой номер.

«Когда я выходил против Роуза, я испытывал к нему исключительно уважение и даже некое благоговение. Его талант, скорость, атлетизм, феноменальный дриблинг и высокий баскетбольный интеллект предопределили ему путь к месту самого молодого MVP в истории НБА — и он до сих пор остаётся им. В те годы остановить его было практически невозможно», — сказал Джеймс в видео, опубликованном пресс-службой «Чикаго».

Отметим, что Роуз станет всего лишь пятым игроком «Чикаго», чей номер будет выведен из обращения, присоединившись к таким клубным легендам, как Майкл Джордан (№23), Скотти Пиппен (№33), Джерри Слоун (№4) и Боб Лав (№10).

Сейчас читают:
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Live
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android