«Остановить его было практически невозможно». Леброн Джеймс — о Деррике Роузе

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил бывшего защитника лиги Деррика Роуза с тем, что «Чикаго Буллз» навечно закрепит за ним его игровой номер.

«Когда я выходил против Роуза, я испытывал к нему исключительно уважение и даже некое благоговение. Его талант, скорость, атлетизм, феноменальный дриблинг и высокий баскетбольный интеллект предопределили ему путь к месту самого молодого MVP в истории НБА — и он до сих пор остаётся им. В те годы остановить его было практически невозможно», — сказал Джеймс в видео, опубликованном пресс-службой «Чикаго».

Отметим, что Роуз станет всего лишь пятым игроком «Чикаго», чей номер будет выведен из обращения, присоединившись к таким клубным легендам, как Майкл Джордан (№23), Скотти Пиппен (№33), Джерри Слоун (№4) и Боб Лав (№10).