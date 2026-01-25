Скидки
Лука Дончич — самый молодой игрок в истории НБА, реализовавший 1500 трёхочковых за карьеру

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 65:52 в пользу гостевой команды.

Разыгрывающий и один из лидеров «Лейкерс» Лука Дончич в ходе матча реализовал свой 1500-й трёхочковый бросок в профессиональной карьере.

Таким образом, он стал самым молодым игроком в истории североамериканской лиги, преодолевшим эту отметку — на момент достижения ему было 26 лет и 331 день. Предыдущее достижение принадлежало форварду «Бостон Селтикс» Джейсону Тейтуму, который установил рекорд в возрасте 26 лет и 362 дней.

