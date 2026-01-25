Матч НБА перенесли из-за стрельбы и протестов

Матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2025/2026 между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Голден Стэйт Уорриорз», который должен был состояться сегодня, 25 января, перенесён на следующую ночь — с 25 на 26 января. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Причиной переноса стала напряжённая ситуация в Миннеаполисе: сотрудники федеральной иммиграционной службы США (ICE) застрелили мужчину, который, по информации властей, был вооружён. Этот инцидент усугубил обстановку в городе на фоне уже проходящих протестов, связанных с гибелью Рене Макклин Гуд, застреленной 7 января.

Примечательно, что переносы игр НБА по причине гражданских беспорядков чрезвычайно редки: предыдущий подобный случай имел место в 2020 году, когда несколько команд отказались выходить на площадку в знак протеста против стрельбы в Джейкоба Блейка в Кеноше, штат Висконсин.