Даллас Маверикс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 25 января 2026, счет 110:116, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Дончича помог «Лейкерс» обыграть в гостях «Даллас» в НБА
В ночь с 24 на 25 января мск на паркете «Американ Эйрлайнс-центра» (Даллас, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 116:110.

НБА — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
110 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Кристи - 24, Маршалл - 21, Уильямс - 20, Мартин - 17, Флэгг - 16, Томпсон - 6, Нембард - 2, Гэффорд - 2, Вашингтон - 2, Харди, Расселл, Пауэлл, Келли, Робинсон-Эрл
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 33, Джеймс - 17, Хатимура - 17, Ларэвиа - 13, Смарт - 13, Эйтон - 9, Вандербилт - 8, Хэйс - 6, Смит, Кнехт, Бафкин, Винсент, Джеймс, Клебер, Тимме, Манон

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий гостей паркета Лука Дончич. В его активе дабл-дабл из 33 очков 11 ассистов, также он сделал восемь подборов.

В составе хозяев стоит отметить дабл-дабл американского лёгкого форварда Наджи Маршалла, у него 21 очко, 11 подборов и две результативные передачи.

В следующем матче «Даллас Маверикс» встретится в гостях с «Милуоки Бакс», а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет на выезде с «Чикаго Буллз».

