Дабл-дабл Дончича помог «Лейкерс» обыграть в гостях «Даллас» в НБА

В ночь с 24 на 25 января мск на паркете «Американ Эйрлайнс-центра» (Даллас, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 116:110.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий гостей паркета Лука Дончич. В его активе дабл-дабл из 33 очков 11 ассистов, также он сделал восемь подборов.

В составе хозяев стоит отметить дабл-дабл американского лёгкого форварда Наджи Маршалла, у него 21 очко, 11 подборов и две результативные передачи.

В следующем матче «Даллас Маверикс» встретится в гостях с «Милуоки Бакс», а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет на выезде с «Чикаго Буллз».