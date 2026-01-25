Скидки
Баскетбол

Дончич рассказал о чувствах при возвращении в Даллас в статусе игрока «Лейкерс»

Дончич рассказал о чувствах при возвращении в Даллас в статусе игрока «Лейкерс»
Разыгрывающий и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич прокомментировал свой матч с «Даллас Маверикс» в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который состоялся сегодня, 25 января.

НБА — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
110 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Кристи - 24, Маршалл - 21, Уильямс - 20, Мартин - 17, Флэгг - 16, Томпсон - 6, Нембард - 2, Гэффорд - 2, Вашингтон - 2, Харди, Расселл, Пауэлл, Келли, Робинсон-Эрл
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 33, Джеймс - 17, Хатимура - 17, Ларэвиа - 13, Смарт - 13, Эйтон - 9, Вандербилт - 8, Хэйс - 6, Смит, Кнехт, Бафкин, Винсент, Джеймс, Клебер, Тимме, Манон

«Это место всегда будет особенным для меня. Когда я уезжал из Словении в Мадрид, мне пришлось оставить дом, и каждый раз, возвращаясь сюда, я испытываю радость. Для меня оно навсегда останется дорогим и значимым», — сказал Дончич в послематчевом интервью.

Любопытно, что это уже второй случай, когда Дончич выходит на домашний паркет «Далласа» в составе «Лейкерс» после громкого обмена с участием Энтони Дэвиса, состоявшегося в феврале 2025 года.

