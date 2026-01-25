Дончич рассказал о чувствах при возвращении в Даллас в статусе игрока «Лейкерс»

Разыгрывающий и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич прокомментировал свой матч с «Даллас Маверикс» в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который состоялся сегодня, 25 января.

«Это место всегда будет особенным для меня. Когда я уезжал из Словении в Мадрид, мне пришлось оставить дом, и каждый раз, возвращаясь сюда, я испытываю радость. Для меня оно навсегда останется дорогим и значимым», — сказал Дончич в послематчевом интервью.

Любопытно, что это уже второй случай, когда Дончич выходит на домашний паркет «Далласа» в составе «Лейкерс» после громкого обмена с участием Энтони Дэвиса, состоявшегося в феврале 2025 года.