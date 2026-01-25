Скидки
«Чикаго Буллз» официально вывел из обращения номер Деррика Роуза

Сегодня, 25 января, после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Чикаго Буллз» и «Бостон Селтикс» прошла торжественная церемония, посвящённая выводу из обращения игрового номера бывшего защитника Деррика Роуза. «Чемпионат» предлагает посмотреть видео момента, когда номер Роуза подняли под своды «Юнайтед-центра».

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, Деррик Роуз провёл в НБА 15 сезонов, выступая за шесть различных команд. Однако именно за «Буллз» он сыграл семь сезонов, проведя 406 матчей, в которых в среднем набирал 19,7 очка, делал 6,2 передачи и 3,7 подбора за игру.

Отметим, что Роуз стал лишь пятым игроком в истории «Чикаго», чей номер вывели из обращения, присоединившись к клубным легендам: Майклу Джордану (№23), Скотти Пиппену (№33), Джерри Слоуну (№4) и Бобу Лаву (№10). Также Роуз до сих пор остаётся самым молодым обладателем награды MVP в истории НБА, получив её в 2011 году в возрасте 22 лет.

НБА — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
114 : 111
Бостон Селтикс
Бостон
Чикаго Буллз: Уайт - 22, Вучевич - 16, Бузелис - 14, Смит - 14, Хаертер - 12, Окоро - 12, Досунму - 10, Уильямс - 10, Гидди - 4, Картер, Терри, Филлипс, Олбрич
Бостон Селтикс: Браун - 33, Саймонс - 21, Уайт - 15, Притчард - 10, Хозер - 8, Уолш - 7, Кета - 6, Гарза - 4, Гонсалес - 3, Шейерман - 2, Уильямс - 2, Харпер Мл., Тиллман, Буше
