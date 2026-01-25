«Чикаго Буллз» официально вывел из обращения номер Деррика Роуза

Сегодня, 25 января, после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Чикаго Буллз» и «Бостон Селтикс» прошла торжественная церемония, посвящённая выводу из обращения игрового номера бывшего защитника Деррика Роуза. «Чемпионат» предлагает посмотреть видео момента, когда номер Роуза подняли под своды «Юнайтед-центра».

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, Деррик Роуз провёл в НБА 15 сезонов, выступая за шесть различных команд. Однако именно за «Буллз» он сыграл семь сезонов, проведя 406 матчей, в которых в среднем набирал 19,7 очка, делал 6,2 передачи и 3,7 подбора за игру.

Отметим, что Роуз стал лишь пятым игроком в истории «Чикаго», чей номер вывели из обращения, присоединившись к клубным легендам: Майклу Джордану (№23), Скотти Пиппену (№33), Джерри Слоуну (№4) и Бобу Лаву (№10). Также Роуз до сих пор остаётся самым молодым обладателем награды MVP в истории НБА, получив её в 2011 году в возрасте 22 лет.