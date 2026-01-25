Единая лига: расписание матчей 25 января

В воскресенье, 25 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание на 25 января:

15:00 мск — «Бетсити Парма» — МБА-МАИ;

15:30 мск — «Локомотив-Кубань» — «Самара».

Первое место в турнирной таблице в настоящий момент занимает московский ЦСКА, на счету которого 21 победа и два поражения. На втором месте располагается казанский УНИКС с аналогичным соотношением побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает «Локомотив-Кубань» (15 побед и восемь поражений).

