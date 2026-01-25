НБА: результаты матчей 25 января

В ночь на 25 января в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники баскетбола смогли увидеть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты игр на 25 января:

«Шарлотт Хорнетс» — «Вашингтон Уизардс» — 119:115;

«Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс» — 109:112;

«Орландо Мэджик» — «Кливленд Кавальерс» — 105:119;

«Чикаго Буллз» — «Бостон Селтикс» — 114:111;

«Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 110:116;

«Юта Джаз» — «Майами Хит» — 116:147.

Главные спортивные новости дня: