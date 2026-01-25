Скидки
Леброн — о Дончиче: он чувствует, что «Лейкерс» теперь строятся вокруг него

Леброн — о Дончиче: он чувствует, что «Лейкерс» теперь строятся вокруг него
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после матча регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» (116:110) поделился мнением о товарище по команде Луке Дончиче. До обмена в калифорнийский клуб словенец выступал за «Даллас».

НБА — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
110 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Кристи - 24, Маршалл - 21, Уильямс - 20, Мартин - 17, Флэгг - 16, Томпсон - 6, Нембард - 2, Гэффорд - 2, Вашингтон - 2, Харди, Расселл, Пауэлл, Келли, Робинсон-Эрл
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 33, Джеймс - 17, Хатимура - 17, Ларэвиа - 13, Смарт - 13, Эйтон - 9, Вандербилт - 8, Хэйс - 6, Кнехт, Винсент, Джеймс, Клебер, Тимме

«Самое главное, что заметно в его игре сейчас, — это ощущение уверенности и комфорта. Когда тебя меняют в середине сезона после семи-восьми лет, проведённых здесь, это становится шоком для всех — и для самого игрока, и для окружающих. В прошлом году ему только предстояло привыкнуть к новой системе, городу, коллективу, а сейчас видно, что он полностью освоился.

Его приняли, он чувствует, что команда теперь строится вокруг него, а мы все поддерживаем его. Матчи против бывшей команды всегда вызывают особые эмоции, и сегодня он в полной мере показал, на что способен», — сказал Джеймс в эфире Spectrum Sportsnet.

Комментарии
