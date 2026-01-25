Леброн — о Дончиче: он чувствует, что «Лейкерс» теперь строятся вокруг него

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после матча регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» (116:110) поделился мнением о товарище по команде Луке Дончиче. До обмена в калифорнийский клуб словенец выступал за «Даллас».

«Самое главное, что заметно в его игре сейчас, — это ощущение уверенности и комфорта. Когда тебя меняют в середине сезона после семи-восьми лет, проведённых здесь, это становится шоком для всех — и для самого игрока, и для окружающих. В прошлом году ему только предстояло привыкнуть к новой системе, городу, коллективу, а сейчас видно, что он полностью освоился.

Его приняли, он чувствует, что команда теперь строится вокруг него, а мы все поддерживаем его. Матчи против бывшей команды всегда вызывают особые эмоции, и сегодня он в полной мере показал, на что способен», — сказал Джеймс в эфире Spectrum Sportsnet.

