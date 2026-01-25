Скидки
«Оклахома» Елатонцева в NCAA потерпела шестое подряд поражение. Кирилл набрал 9 очков

24 января состоялся матч регулярного чемпионата студенческой лиги NCAA сезона-2025/2026, в котором «Оклахома Сунерз» на выезде встречалась с «Миссури Тайгерз» и уступила в оверайме со счётом 87:88.

23-летний российский центровой «Оклахомы» Кирилл Елатонцев, ранее защищавший цвета «Локомотива-Кубань», провёл на площадке 26 минут и за это время набрал девять очков, сделал пять подборов (лучший показатель в команде), а также отметился результативным броском в концовке основного времени, который вывел «Сунерз» вперёд, однако соперники сумели перевести матч в овертайм.

Это поражение стало для «Оклахомы» шестым подряд. Теперь баланс команды — 11 побед и девять поражений, в конференции SEC — одна победа и шесть поражений.

