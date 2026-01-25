Победный трёхочковый завершил матч, после которого «Чикаго» вывел номер Роуза из обращения

В ночь на 25 января мск состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Чикаго Буллз» и «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой «Чикаго» со счётом 114:111. Исход определился за счёт «трёшки» атакующего защитника Кевина Хаертера на последних секундах.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После матча прошла торжественная церемония, посвящённая выводу из обращения игрового номера бывшего защитника «Чикаго» Деррика Роуза. В составе «Буллз» Деррик отыграл семь сезонов, проведя 406 матчей. За это время в среднем баскетболист набирал 19,7 очка, делал 6,2 передачи и 3,7 подбора за игру.