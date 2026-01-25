Победный трёхочковый завершил матч, после которого «Чикаго» вывел номер Роуза из обращения
Поделиться
В ночь на 25 января мск состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Чикаго Буллз» и «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой «Чикаго» со счётом 114:111. Исход определился за счёт «трёшки» атакующего защитника Кевина Хаертера на последних секундах.
НБА — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
114 : 111
Бостон Селтикс
Бостон
Чикаго Буллз: Уайт - 22, Вучевич - 16, Бузелис - 14, Смит - 14, Хаертер - 12, Окоро - 12, Досунму - 10, Уильямс - 10, Гидди - 4, Картер, Терри, Филлипс, Олбрич
Бостон Селтикс: Браун - 33, Саймонс - 21, Уайт - 15, Притчард - 10, Хозер - 8, Уолш - 7, Кета - 6, Гарза - 4, Гонсалес - 3, Шейерман - 2, Уильямс - 2, Харпер Мл., Тиллман, Буше
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
После матча прошла торжественная церемония, посвящённая выводу из обращения игрового номера бывшего защитника «Чикаго» Деррика Роуза. В составе «Буллз» Деррик отыграл семь сезонов, проведя 406 матчей. За это время в среднем баскетболист набирал 19,7 очка, делал 6,2 передачи и 3,7 подбора за игру.
Комментарии
- 25 января 2026
-
11:24
-
10:51
-
10:12
-
09:38
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
09:00
-
08:30
-
08:22
-
08:02
-
08:00
-
07:39
-
07:23
-
07:15
-
06:26
-
05:48
-
05:26
-
05:20
-
05:03
-
04:57
-
03:00
-
00:51
-
00:36
- 24 января 2026
-
23:49
-
23:14
-
22:50
-
22:10
-
21:49
-
21:18
-
20:48
-
20:04
-
19:50
-
19:41
-
19:09