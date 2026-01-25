Скидки
Баскетбол

Победный трёхочковый завершил матч, после которого «Чикаго» вывел номер Роуза из обращения

Победный трёхочковый завершил матч, после которого «Чикаго» вывел номер Роуза из обращения
Комментарии

В ночь на 25 января мск состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Чикаго Буллз» и «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой «Чикаго» со счётом 114:111. Исход определился за счёт «трёшки» атакующего защитника Кевина Хаертера на последних секундах.

НБА — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
114 : 111
Бостон Селтикс
Бостон
Чикаго Буллз: Уайт - 22, Вучевич - 16, Бузелис - 14, Смит - 14, Хаертер - 12, Окоро - 12, Досунму - 10, Уильямс - 10, Гидди - 4, Картер, Терри, Филлипс, Олбрич
Бостон Селтикс: Браун - 33, Саймонс - 21, Уайт - 15, Притчард - 10, Хозер - 8, Уолш - 7, Кета - 6, Гарза - 4, Гонсалес - 3, Шейерман - 2, Уильямс - 2, Харпер Мл., Тиллман, Буше

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После матча прошла торжественная церемония, посвящённая выводу из обращения игрового номера бывшего защитника «Чикаго» Деррика Роуза. В составе «Буллз» Деррик отыграл семь сезонов, проведя 406 матчей. За это время в среднем баскетболист набирал 19,7 очка, делал 6,2 передачи и 3,7 подбора за игру.

Видео
«Чикаго Буллз» официально вывел из обращения номер Деррика Роуза
Комментарии
